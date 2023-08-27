نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيًا مشروع التطوير والرصف بطريق طراد النيل في منشأة القناطر.. صور

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال التوسعة والتطوير والرصف بطريق طراد النيل بمركز منشأة القناطر، في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي ودفع الأعمال والعمل على تذليل أية معوقات.



وجه نائب المحافظ بتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير ونقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير والرصف.



وشدد على رفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال الرصف في مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة.



كما عاين النائب طريق ترعة محمود فهمي ببرقاش تمهيدًا لبدء أعمال الرصف ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.



رافق نائب المحافظ محمد عبد الراضي رئيس مركز منشأة القناطر ومسؤولي مديرية الطرق وشركة كهرباء جنوب القاهرة والشركات المنفذة لأعمال الرصف.