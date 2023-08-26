وسط البلد يجسد أحلام الشباب وكلاسيكيات السيمفونى فى محكي القلعة.. صور

يواصل مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، فعاليات دورته الـ31، لليوم الثاني على التوالي، والذي ينظمها دار الأوبرا المصرية، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة العامة لتنشيط السياحة، والتي تستمر حتى ٧ سبتمبر المقبل.

فعلى مسرح المحكى وبايقاعات وكلمات تحمل طابعا متفردا ومع تصفيق وهتاف حشد جماهيرى ضخم، نجح فريق وسط البلد، فى تجسيد مشاعر وأفكار وطموحات الشباب والجيل الجديد بمجموعة من الاعمال الغنائية المستلهمة من واقع المجتمع كان منها: "قل للمليحة، وتسمحيلي، وقربيلى، ونفسي أحبك، ومجنون، والجارية، وهيلا هوب، ويارب يا معز، وعالوعد، وأنتيكا، والقاسية، ومسكرات، ويلالى، وشمس النهار" وغيرها.

سبقها عدد من المؤلفات الكلاسيكية العالمية التى عزفها أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ومشاركة الميتزوسوبرانو امينة خيرت ولاقت الاعجاب والاستحسان كان منها مختارات من أوبرا كارمن لبيزيه، ومتتابعة لخاتشاتوريان ورقصات مجرية لبرامز، وخلالها قام قائد الحفل محمد سعد باشا بتعريف الحضور بالمعزوفات من خلال تقديم نبذات عنها، كما غنت الميتزوسوبرانو أمينة خيرت عملين تناولا الحب والحياة فى مجتمعات الغجر وصاحبتها بأداء حركات تعبيرية.

وكان عازف البان فلوت عمرو سمير، قد قدم فقرة على المسرح الخارجى تضمنت عدد من الاعمال الموسيقية العربية والغربية.