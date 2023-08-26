«كاسبرسكي» تكشف عن طرق الاحتيال عبر البريد الإلكتروني في مصر

كشفت شركة كاسبرسكى عن أربع طرق رئيسية تستخدم لعمليات الاحتيال عبر البريد الإلكترونى، والتى تستهدف الأفراد فى مصر. وتسلط هذه العمليات الضوء على تكتيكات متعددة من الهندسة الاجتماعية التى يستخدمها الجرائم الإلكترونية لاختراق خصوصية الأفراد وسرقة معلوماتهم الشخصية والمالية.

يظل التصيد الاحتيالى (Phishing) أحد أكثر أنواع الهجمات شيوعا، حيث يتم تضمين رسائل بريدية أو رسائل نصية تدعى أنها من مصادر موثوقة، وتهدف إلى إغراء الأفراد للنقر على روابط خبيثة أو فتح مرفقات ضارة.

تسلط هذه الأربعة أنواع من الرسائل الاحتيالية الضوء على ضعف البشر فى مواجهة التلاعب وتشويش سلوكهم. يشمل ذلك رسائل تدعى وجود طرود غير مسلمة لك، ورسائل تدعى حاجة تحقق الهوية البنكية، وتنبيهات عن تسجيل دخول غير عادى إلى حساب البريد الإلكترونى، وعروضا وهمية للحصول على أموال مجانية.

تعمل هذه التقنيات على استغلال تفاعل الأفراد مع الرسائل الإلكترونية من خلال الخوف والفضول والجشع. لذلك، ينصح بمراجعة تفاصيل الرسائل والروابط والمرفقات بعناية قبل التفاعل معها، واستخدام حلول أمان موثوقة لمراقبة البريد الإلكترونى ومنع هذه العمليات الاحتيالية.

وقال ماهر يموت، كبير الباحثين الأمنيين فى كاسبرسكى: يستخدم المجرمون السيبرانيون كافة الوسائل المتاحة لهم للاستيلاء على معلوماتنا، بدءا من الاستغلال النفسى وصولا إلى استغلال سلوكياتنا.

وأضاف من الضرورى أن نكون حذرين ويقظين فى مواجهة هذه الهجمات الاحتيالية، وعدم السماح للخوف والفضول بالتسلل إلى تصرفاتنا عبر البريد الإلكترونى.