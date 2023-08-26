الأهلي يطلب إعفاء لاعبيه الدوليين من معسكر المنتخب بسبب السوبر الإفريقي

أرسل النادي الأهلي خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت، يطلب فيه إعفاء لاعبي الفريق الأحمر من التواجد مع معسكر المنتخب المقبل لارتباطهم بالتواجد مع الفريق في معسكر النمسا.

وقال الأهلي في خطابه: نظرًا لأن المنتخب الوطني تأهل والحمد لله رسميًّا إلى نهائيات الأمم الإفريقية القادمة بغض النظر عن مباراته الأخيرة مع نظيره الإثيوبي يوم 8 سبتمبر المقبل، كما أن المباراة التالية للمنتخب يوم 12 من نفس الشهر هي تجربة ودية، لذا يأمل النادي المساندة والتعاون من اتحاد الكرة والعرض العاجل على المدير الفني للمنتخب بألا تشمل اختياراته لاعبي الأهلي خلال الفترة من 4-12 سبتمبر المقبل، نظرًا لحاجة الفريق الشديدة إلى كل عناصره وهو يخوض مباراة رسمية على بطولة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر المقبل بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف الأهلي في خطابه: النادي الأهلي وهو يمثل الكرة المصرية لم يقصر يومًا في دعم ومساندة المنتخبات وعندما تعارضت ارتباطات المنتخب الوطني في السابق وهو يخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون في فبراير عام 2022، مع مشاركة فريق الأهلي في كأس العالم للأندية بالإمارات في نفس التوقيت، آثر النادي في ذلك الوقت مصلحة المنتخب.

واختتم الأهلي الخطاب قائلا: إن النادي الأهلي يتطلع إلى دعم اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب حتى يحصل فريق الأهلي على فرصة كافية للقيام بالتجهيزات الفنية اللازمة قبل مباراة السوبر الإفريقي.