النائبة نيفين الأنطونى: انضمام مصر لـ"البريكس" يعكس ثقلها المحلى والدولى

ثمنت الدكتورة نيفين الأنطونى عضو مجلس الشيوخ، إعلان قادة تجمع "بريكس" انضمام مصر ضمن 6 دول جديدة إلى التكتل الاقتصادى، واصفة هذه الخطوة بأنها تعكس ثقل مصر على المستويين المحلى والدولى.

وقالت: "هذا الإعلان الذي سيدخل حيز التنفيذ شهر يناير 2024، يؤكد استقرار الأوضاع المصرية الداخلية والخارجية على كافة المستويات، كما يؤكد ان مصر مازالت الرائدة فى منطقتنا العربية حتى الأن".

وأضافت الأنطوني أن تجمع البريكس يشكل 40% من سكان العالم، ونحو 26% من الناتج الإجمالي العالمي بإجمالي 56.56 تريليون دولار، ما يؤكد أن انضمام مصر يعد تحولا إيجابيا فى موقفها سياسيأ وإقتصاديأ، لأنه سيتيح فرصة كبيرة لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأعضاء، بالإضافة إلي الاستفادة من اتجاه الدول الاعضاء الى التعامل بالعملات المحلية أو بعملات متنوعة .