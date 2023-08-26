عمر عبدالعزيز: عادل إمام ذكي ومثقف.. وسمير غانم من أنصار مدرسة التلقائية

أعلن المخرج عمر عبدالعزيز، عن أسباب نجاح الممثل المصري الكبير عادل إمام، معلقا على موهبة أبناء الممثلين.

وقال عبدالعزيز ، إن عادل إمام يذاكر الأدوار جيدا، ويفكر ويخطط لأعماله، ويحدد مراحل لحياته ومستقبله الفني، فهو ذكي ومثقف.

وأضاف عبر برنامج "بالخط العريض": "عادل أبسط من البساطة، أسهل شيء التعامل مع النجم اللي بجد، لأن النجم عارف ما له وما عليه، النجومية هي إزاي بتتعامل مع العمال والكومبارس وباقي فريق العمل".

ووصف سمير غانم بكونه من أنصار مدرسة التلقائية، لأنه يجيد الارتجال، ويضيف للدور خارج النص، حيث كان يفكر في الإفيه بشكل وقتي.

واعتبر أن محمد صبحي ملتزم ومثقف جدا وقارئ عظيم للمجتمع والأحداث بصفة عامة، كما أنه يمتلك مرونة فكرية وبدنية، متمنياً أن يجمعهما عمل سينمائي جديد.

وأضاف عبدالعزيز، أن عالم الفن يخلو من الوساطة، وأن أبناء النجوم اللامعين نشأوا في بيئة فنية ووصلوا للقمة عن استحقاق، إذ ليس من الضروري أن يكون "ابن الوز عوام".

واستشهد المخرج بنجاح دنيا وإيمي سمير غانم وكريم محمود عبدالعزيز ومحمد عادل إمام، وعلى النقيض هناك نادية ذو الفقار ابنة عز الدين ذو الفقار والفنانة فاتن حمامة عندما قامت ببطولة فيلم "أنا لا عاقلة ولا مجنونة"، ولكنها لم تنجح جماهيريا، ولم تكن هناك مجاملة لتاريخ والديها.