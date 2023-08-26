وزير خارجية تركمانستان يبحث مع نظيره الفلسطيني العلاقات الثنائية

بحث وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف، يوم الجمعة، مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي الذي يزور تركمانستان حاليا، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.



وأطلع المالكي ميريدوف خلال اللقاء على آخر التطورات السياسية والمستجدات على الأرض، في ظل استمرار السياسات التي تنفذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وممارساتها أحادية الجانب، بما فيها سياسة التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة، وإرهاب المستوطنين تجاه الشعب الفلسطيني، وتهويد القدس المحتلة، والقتل والاستهداف المتعمد.



واتفق الجانبان على تكثيف جلسات المشاورات بينهما، وتعزيز الأطر القانونية الخاصة بالتعاون الثنائي، بما يشمل اتخاذ الإجراءات والتدابير العملية لتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.