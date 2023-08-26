بسبب العواصف.. سقوط 15 عمود إنارة وبرج متوسط الجهد بالوادي الجديد

تسببت حالة الطقس السيء التي تتعرض لها محافظة الوادي الجديد، على مدار الـ48 ساعة الماضية، في سقوط 15 عمود إنارة منخفض الجهد، وبرج نقل تيار كهربي متوسط الجهد وذلك في مركز الداخلة.

أكد المهندس ياسر محمود، رئيس قطاع كهرباء الوادي الجديد، مساء الجمعة، سقوط برج كهرباء بمنطقة غرب الموهوب و15 عمود إنارة بقرى الداخلة وعلى الفور جرى الدفع بوحدات الهندسة والشبكات للتدخل الفوري وجرى إحلال 10 أعمدة وجارى استكمال العمل في باقي الأعمدة المتضررة.

وقال ياسر لـ«البوابة نيوز»، إن قطاع الكهرباء يعمل بكامل طاقته منذ بداية موجة الطقس السيئ على مستوى المحافظة وجرى الدفع بطاقم الهندسة والشبكات إلى مواقع الأبراج المتضررة لإعادة ضخ التيار الكهربائي مرة أخرى، مؤكدًا على أن الكهرباء لم تنقطع لفترات طويلة رغم سوء الأحوال الجوية حيث جرى وضع خطة تغذية بديلة لضمان تدفق التيار الكهربائي لكافة المناطق السكنية في المحافظة.

وأضاف ياسر، أن مركز الداخلة هو الأكثر تضررًا بسبب سوء الأحوال الجوية حتى الآن حيث وضع القطاع أولوية تشغيل الكهرباء بانتظام في المناطق السكنية والخدمية وذلك مراعاة لظروف المواطنين، مشيراً إلى أنه جرى إعلان حالة الطوارئ لأقصى درجة والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والوحدة المحلية لمركز الداخلة من أجل الحفاظ على انتظام تدفق التيار الكهربائي والتدخل الفوري لإعادة إصلاح وصيانة الأعطال الناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

وأوضح ياسر، أنه بالنسبة حريق قرية الهنداو بمركز الداخلة، فسبب الحريق هو سقوط عمود إنارة على أسلاك نقل تيار كهربي مما تسبب في حدوث شرارة في أطراف المحول مع صوت السقوط جعل المواطن يعتقد أن المحول انفجر وهو ما لم يحدث بل صوت سقوط العمود مع صوت قصور الدائرة الكهربية في أطراف المحول "شورت كهربي" هو ما تسبب في الحريق وأشعر المواطن بأن هناك انفجار.