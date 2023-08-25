غدا.. ندوة لتنمية الثقافة المالية في مكتبة المستقبل

قال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، إنه في إطار استراتيجية الجمعية في نشر الثقافة في شتى المجالات تستضيف مكتبة المستقبل التابعة لجمعية مصر الجديدة ندوة توعية وذلك في الساعة العاشرة من صباح غدا السبت .

تناقش أطروحات آلية تنفيذ قانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ والخاص بتعديلات بعض أحكام القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والخاصة بضريبة توزيعات الأرباح والضريبة الراس مالية على بيع الاسهم والحصص ، وكذلك آلية انهاء منازعات التحاسب الضريبي للمنشأة والشركات التي رقم أعمالها في حدود ١٠ مليون جنيه.

يشارك في الندوة رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، محمد حسن القطان المستشار الضريبي بمنظمة الامم المتحدة.