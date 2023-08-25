ارتفاع حصيلة القتلى الفلبينيين جراء حرائق الغابات في هاواي إلى 3 أشخاص

الجمعة 25/أغسطس/2023 - 09:32 ص

أعلنت وزارة الشئون الخارجية الفلبينية اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة المواطنين الفلبينيين الذين لقوا حتفهم جراء حرائق الغابات التي اجتاحت جزيرة "ماوي" في ولاية "هاواي" الأمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى ثلاثة أشخاص.

وأضافت الوزارة، في بيان نقلتها قناة «إيه بي إس-سي بي إن» الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن هذا يأتي بعدما تم الإبلاغ عن مقتل مواطن فلبيني آخر يبلغ من العمر 77 عاما، مشيرة إلى أن القنصلية الفلبينية تواصلت مع أحد أقارب الضحية من أجل الإعراب عن تعازيها وتقديم الدعم والمساعدة.

وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت ارتفاع حصيلة القتلى جراء حرائق الغابات في جزيرة «ماوي» الواقعة ضمن أرخبيل هاواي إلى 114 شخصا، مما يجعلها أكثر حرائق الغابات فتكا في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن.