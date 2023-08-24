وزير الخارجية الروسي يحذر من تداعيات تدخل «إيكواس» عسكريا في النيجر

حذر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، من تداعيات تدخل "إيكواس" عسكريا في النيجر، مشيرا إلى أن أي تدخل عسكري في هذه الدولة سيكون مدمرا لآلاف الأشخاص.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي لخص فيه نتائج قمة "بريكس" في جنوب إفريقيا، اليوم الخميس: "لا أعتقد أن التدخل العسكري سيفيد أحدا، وسيتم إنشاء قوة من الجزء الأخر للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لمواجهة التدخل العسكري"، لافتا إلى أن بلاده لا تتمنى للأفارقة هذا السيناريو لأنه لو وقع سيكون مدمرا لعدد كبير من الدول ولآلاف البشر.

وتابع: "نحن نحذر من تكرار الأزمة الليبية، التي أشعلها الغرب و"الناتو"، عبر دعم الإرهابيين وتحريضهم ضد الرئيس الليبي حينها معمر القذافي"، منوها بأن انهيار الدولة في ليبيا حفز الهجرة غير الشرعية وخلق أزمة إنسانية.. ودعا وزير خارجية روسيا لدراسة الأسباب الحقيقية، التي تقف وراء الانقلابات في إفريقيا مثل ما حدث في النيجر، لافتا إلى أن الغرب يستهلك موارد إفريقيا خلافا لروسيا والاتحاد السوفيتي السابق.

يُذكر أن وسائل إعلام أشارت مؤخرا إلى أن بنين وغينيا بيساو وكوت ديفوار ونيجيريا والسنغال تدعو للتدخل العسكري في النيجر من خلال تشكيل فرق تحت رعاية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".. وكانت النيجر شهدت نهاية يوليو الماضي انقلابا عسكريا أطاح بالرئيس محمد بازوم.