نائب الأمين العام للناتو يؤكد دعم الحلف الثابت لأوكرانيا

أكد نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ميرتشيا جيوانا، أن موقف الحلف إزاء دعم أوكرانيا لا يزال ثابتا، مشددا على مدى أهمية مواصلة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.

وذكر بيان صادر عن الحلف، أن تصريح جيوانا جاء خلال مشاركته في القمة الثالثة لمنصة القرم الدولية التي تستضيفها العاصمة الأوكرانية كييف، حيث أوجز القرارات التي اتخذها زعماء الناتو في قمة فيلنيوس في يوليو الماضي لجعل أوكرانيا أقرب إلى الحلف أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف جيوانا أن الناتو سيواصل دعم أوكرانيا حتى تحقق المزيد من التقدم، وتحرر المزيد من الأراضي، ويكون لها يد قوية على طاولة المفاوضات، كما رحب باستمرار حلفاء الناتو في إصدار إعلانات رئيسية جديدة عن الدعم العسكري، مستشهدًا بتوريد طائرات مقاتلة من طراز (إف-16) من هولندا والدنمارك كأحدث مثال.

وقال إن الأمر متروك لأوكرانيا لكي تقرر شروط السلام، إذ أن مهمة الناتو، ومهمة جميع أصدقاء أوكرانيا، هي تقديم الدعم لها.

وفي قمة فيلنيوس، اجتمع المجلس الجديد لحلف شمال الأطلنطي وأوكرانيا للمرة الأولى، حيث اجتمع أوكرانيا وحلفاء الناتو على طاولة المفاوضات لإجراء مشاورات بشأن حل الأزمة، واتخاذ القرارات بشكل مشترك. ووافق الناتو على حزمة مساعدات جديدة متعددة السنوات لجعل القوات الأوكرانية قابلة للعمل بشكل كامل مع الناتو، وقرر إلغاء شرط خطة عمل العضوية.