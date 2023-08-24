تعليم منيا القمح: لايوجد عجز معلمين فى المرحلة الإعدادية

عقد عبد الشافي حسن مدير عام الإدارة التعليمية بمنيا القمح، اليوم الخميس، اجتماعًا مع مديرى المدارس الاعدادية وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024.

حضر الاجتماع محمود عبدالصادق مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء بالإدارة، وأسامة سعيد مدير التعليم الاعدادى بالادارة، ومرقص عبدالمسيح رئيس قسم التعليم الاعدادى بالادارة، ومحمد الاكيابى رئيس قسم التعليم الاعدادى بالادارة.

رحب مدير عام الادارة التعليمية بمنياالقمح بمديرى المدارس الاعدادية وعبر لهم عن سعادته البالغة بوجودهم موجها لهم الشكر والاحترام والتقدير على جهودهم المتميزة في رفع مستوى التعليم بمنياالقمح متمنيا لهم دوام التوفيق خلال العام الدراسى الجديد.

أكد مدير عام الادارة، أنه لايوجد عجز معلمين فى المرحلة الاعدادية وسيبدأ العام الدراسى الجديد وجميع المدارس مستقرة.