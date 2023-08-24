الكاتب أيمن سلامة يوجه رسالة إلى إدارة مهرجان المسرح التجريبى

وجه الكاتب والسيناريست أيمن سلامة، رسالة لإدارة مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، والذى سيقام خلال الأيام القليلة المقبلة فى دورته الثلاثين.

وقال “سلامة” فى منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”: إلي إدارة مهرجان المسرح التجريبي، لماذا تتجاهلون أن فاروق حسني هو من تحمس وانشأ هذا المهرجان وكان داعما له طوال وجوده في وزارة الثقافة، لماذا لا يتم تكريم هذا الرجل.

وتابع: وللتاريخ فإن الثلاثة حمدي الجابري وفهمي الخولي ومحمد سلماوي هم الذين أسسوا هذا المهرجان، ووضعوا تصورا كاملا له وشكلوا أول لجنة تأسيسية لهذا المهرجان الذي ترأسه في الدورة الأولي سعد اردش.

يقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وقد أعلن الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان أنه عدد العروض المشاركة هذا العام بلغت ١٩ عرض، من دول أجنبية وعربية.