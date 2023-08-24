تفاصيل معسكر الأهلي في النمسا وموعد العودة للقاهرة

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكر إعداد خارجي في النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل، استعدادا للموسم الجديد.

وتقيم بعثة الأهلي في إحدى المنتجعات العالمية بالنمسا، والتي تبعد حوالي 100 كم عن العاصمة فيينا بعدما استقر خالد بيبو مدير الكرة على هذا المكان خلال زيارته للنمسا منذ ايام للترتيب للمعسكر.

ويخوض الأهلي، مباراتين وديتين خلال المعسكر الخارجي، ستكون الأولى يوم 31 أغسطس الجاري، والثانية يوم 5 سبتمبر المقبل، قبل عودة الفريق من النمسا.

ويرغب السويسري مارسيل كولر، في أن يكون مستوى المباريات الودية متصاعد، بمواجهة متوسطة القوة ثم مواجهة قوية حيث تقوم الشركة المنظمة لمعسكر الأهلي بالاتفاق مع أحد الأندية العالمية يوم 5 سبتمبر.

ويستأنف النادي الأهلي، تدريباته الجماعية، اليوم الخميس، بعد إنتهاء الإجازة التي حصل عليها اللاعبين عقب مواجهة المصري البورسعيدي في كأس مصر، وانتهي بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.