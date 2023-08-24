القاهرة الإخبارية: انضمام مصر والإمارات والسعودية لـ"بريكس" يجعلها القوى الاقتصادية الأولى في العالم

قال الإعلامي أحمد بشتو، موفد فضائية "القاهرة الإخبارية" إلى قمة "بريكس"، إن العامل الجغرافي هو العامل الحاسم في اختيار الدول الست لعضوية دائمة في مجموعة الـ "بريكس" بحسب إعلان رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا.

وقال على هامش قمة بريكس في جنوب أفريقيا، إن العوامل الاقتصادية الحالية منذ عدة قرون وحتى الآن دعت لإقامة مجموعة "بريكس” في التواجد ككيان والتوسع كقوة اقتصادية بحسب رئيس جنوب أفريقيا.

وأكد موفد قناة القاهرة الإخبارية، أنه مع انضمام مصر والإمارات والسعودية خاصة ستصبح “بريكس” القوى الاقتصادية الأولى في العالم، مضيفًا أن هناك حديثا عن محاولة إقامة بنك مركزي خاص بمجموعة بريكس لحل المشكلات الخاصة بالعملات الموحدة كما حدث في اليورو سابقا.

وأوضح أن التأكيد على العملات المحلية سيتم التبادل التجاري بها أمر في غاية الأهمية، بالإضافة إلى الاقتصادات التي ستتعامل بتلك العملة، ولن يتم الإغفال عن الدولار لأنه العملة المسيطرة على نحو 60 % من إجمالي التجارية العالمية، كما يتم تسديد الديون لتلك الدول بالدولار أيضا، ولكن توحيد العملة سيعمل علي تخفيف فاتورة الاستيراد والأعباء الاقتصادية التي يمثلها الدولار.

وتابع: “بريكس ستسعي لتغير الواقع مختلف بعيدا عن سيطرة قطب اقتصادي واحد إلى تعدد هذه الأقطاب، وبالتالي ستشهد تلك المجموعة اختلافا ملحوظا خلال الفترة المقبلة، خاصا أنه تمت مناقشة برامج متعددة شملت جميع مناحي الحياة أمس خلال الاجتماعات ستؤكد وجودها في هذه الدول بالاستعانة بخبراتهم وإمكاناتهم جميعا”.