بمشاركة ٥٠٠ طالب وطالبة .. انطلاق فعاليات ملتقى "مستقبل أفضل" بجامعة سوهاج

شهدت جامعة سوهاج، انطلاق الجلسة الافتتاحية لملتقى إعداد الطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية الذي ينظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع الجامعة،بمشاركة ٥٠٠ طالب وطالبة من جامعات إقليم جنوب الصعيد.

يقام تحت شعار "مستقبل أفضل" برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة.

ويأتي ذلك إيمانًا بأهمية بناء جيل مبدع ومبتكر وكوادر شبابية تستطيع مواجهه تحديات المستقبل والمساهمة في بناء المجتمع، وجاء ذلك بحضور الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، الدكتور حمدى حسين رئيس جامعة الأقصر، الدكتور عبد الناصر محمد حسن نائب رئيس جامعة سوهاج ، واللواء حافظ محمود حسن مساعد وزير التجارة والصناعة الأسبق

ومساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الاسبق.



تقام فعاليات الملتقى تحت إشراف الدكتور حسام الدين الشريف وكيل معهد إعداد القادة، الدكتور ربيع سيد منسق الأنشطة بالمعهد.

وخلال الجلسة الإفتتاحية استهل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج كلمته بالترحيب بالحضور، موجهًا الشكر لوزير التعليم العالي ولمعهد إعداد القادة وكل القائمين عليه، لاستضافة جامعة سوهاج لهذه الفعالية المهمة التي تجمع جامعات إقليم جنوب الصعيد.

وفي بداية كلمته أكد رئيس جامعة سوهاج على اهتمام القيادة السياسية بالأنشطة الطلابية بالجامعات، وحرصها على تدشين جسور التواصل المباشر مع الشباب، وإنشاء قاعدة قوية ومتنوعة من الكفاءات الشبابية بمختلف المجالات لتأهيل وتمكين الشباب، باعتبارهم محورًا استراتيجيًا في بناء الجمهورية الجديدة، ومن هذا المنطلق تدعم إدارة الجامعة الأنشطة الطلابية بكل صورها لكونها أحد الروافد المهمة في بناء شخصية الطالب، كما أنها تفتح أمام أبنائنا المسارات الإبداعية علميا وفنيا وثقافيا وتسهم فى تغير طرق تفكيرهم إيجابياً، مؤكدا أن الجامعة حريصة على إعداد جيل من الشباب فخور ببلاده ومعتز بذاته وقادر على صناعة المستقبل. مضيفاً أن الملتقى يعد بمثابة منصة لتبادل الأفكار وتقديم الإقتراحات المبتكرة لتعزيز الأنشطة الطلابية وتمكين الطلاب لتحقيق إسهاماتهم الإيجابية في مجتمعهم ووطنهم.



وتمنى النجاح الكبير لفعاليات الملتقى بما يحقق التقدم والارتقاء لمصرنا الغالية والوصول إلى النتائج المستهدفة منه، داعياً الطلاب المشاركين إلى الاستفادة من كافة فاعليات الملتقى .

وأوضح الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة أن هذا الملتقى يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية لإعداد وتأهيل جيل وكوادر شبابية نعتمد عليها في جميع المجالات لتحقيق التنمية المستقبلية.



وأفاد مدير معهد إعداد القادة بأنه وفقا لتعليمات وزير التعليم العالي والبحث العلمي نحو تنفيذ رؤية الوزارة لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي وعلى مبادئها القائمة على الريادة والإبداع للجامعات المصرية ودورها في خدمة المجتمع والأنشطة التنموية والطلابية في مختلف الأقاليم الجغرافية بالجمهورية، وعلى هذا الأساس، نظم المعهد هذا الملتقى بالتعاون مع جامعة سوهاج، فنحن نؤمن بأهمية بناء جيل على قدر كبير من تحمل المسئولية، يستطيع مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في بناء المجتمع.



واستكمل الدكتور همام الحديث عن توضيح الهدف الرئيسي للملتقى وهو توحيد الرؤى والمفاهيم في ممارسة الأنشطة الطلابية وحث طلاب الفرق الأولى على المشاركة في الأنشطة الطلابية والإقبال على المشاركة فى انتخابات اتحادات الطلاب، وإعداد قادة قادرين على مواكبة المستجدات والمتغيرات القومية والدولية.

وأعرب الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، خلال الجلسة الافتتاحية، عن سعادته الكبيرة لمشاركته في هذا الملتقى الذي يجمع طلاب الجامعات من إقليم جنوب الصعيد، مشددًا على أهمية تطوير مهارات كل طالب، موضحًا أهمية الأنشطة الطلابية في صقل مهارات الطلاب وتوسيع مداركهم.

وأدلى الدكتور حمدى حسين رئيس جامعة الأقصر تصريحًا لطلاب الجامعات قائلا " أنتم مستقبل الوطن"، مؤكدًا أن هذا الملتقى يسهم في توفير بيئة تفاعلية ومثمرة تمكنهم من تطوير أنفسهم بشكل شامل من خلال تبادل الخبرات والمعرفة فى هذا الملتقى، مستكملًا كلمته " نحن جميعا هنا لدعمكم وتوجيههكم لتحقيق مستقبل أفضل".

وأكد الدكتور عبد الناصر محمد حسن نائب رئيس جامعة سوهاج أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية وتعتبرها جزءًا أساسيًا من تجربة الطالب الجامعي، موضحًا دورها في تطوير وتنمية قدرات الطلاب وتعزيز شخصياتهم، فهى تسهم فى اكساب الطلاب المهارات القيادية والاجتماعية وهي مهارات يحتاجها الطالب للنجاح في الحياة الأكاديمية والمهنية والاجتماعية.

هذا واستُكملت فعاليات اليوم بمحاضرة عن التوعية وأسس الأمن القومى المصري ومحاربة الفكر المتطرف وحاضر فيها، اللواء حافظ محمود حسن مساعد وزير التجارة والصناعة الأسبق، ومساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق، وناقش خلالها التعريف بالأمن القومي وكيفية تحقيقه من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز العلاقات الدولية، كما تم تسليط الضوء على دور الشباب في بناء مستقبل مستقر وآمن لمصر.

كما تم أيضًا مناقشة قضية محاربة الفكر المتطرف، مؤكدا على أهمية تعزيز التوعية والتثقيف لمواجهة هذه الظاهرة، وتم توضيح الجهود المبذولة في هذا المجال من خلال تعزيز قيم التسامح والتعايش.

كما انطلقت فعاليات محاضرة وسطية الخطاب الديني ومحاربة الأفكار غير السوية وحاضر فيها فضيلة الدكتور عبد الرحيم اللاوي الأمين العام للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بسوهاج، وتم تسليط الضوء على أهمية تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب بهدف بناء قائد وقائدة نافعين لبلادهم قادرين على تحمل المسؤولية، مؤكدا على أهمية الوعي والعلم، حيث إن العلم رسالة حضارية ومهنة إنسانية شريفة فهو مهنة الأنبياء والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام.

وتطرق إلى ضرورة العودة للقيم والمعتقدات الدينية السمحة، مشيرًا إلي ضرورة حسن المعاملة مع الآخر وحث على الإيجابية فى المجتمع وذلك بضرورة تصحيح المفاهيم الخاطئة وإعادة نشرها.

هذا وتضمنت فعاليات اليوم ممارسة الطلاب العديد من الأنشطة المختلفة التى تصقل خبرات الطلاب .

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