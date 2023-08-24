جامعة بنها الأهلية: عقد امتحان تحديد مستوى للطلاب المحولين من السودان وروسيا

أعلنت جامعة بنها الأهلية بالعبور في بيان لها، أنه تقرر عقد امتحان تحديد مستوى للطلاب من جامعات دولتي السودان وروسيا، والمقرر عليهم حضور امتحان تحديد المستوى.

وأوضح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الأهلية بالعبور، أنه تقرر عقد امتحان تحديد المستوى للطلاب المحولين من جامعات السودان وروسيا يوم الأحد المقبل 27 أغسطس الجاري في تمام الـ10 صباحا على أن يسدد الطالب 1000 جنيه رسوم دخول الامتحان.

أوضح رئيس جامعة بنها الاهلية أنه سيعقد امتحان كلية الطب البشري بكلية الطب جامعة القاهرة وامتحان كلية الهندسة بكلية الهندسة جامعة عين شمس، مشيرا إلى أنه يمكن الاطلاع على الأسماء التي يحق لها دخول الامتحان من خلال الرابط التالي:

https://bnu.edu.eg/news/77/view