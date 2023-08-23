ننشر حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادر 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة .

‏وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31574 طنا تشمل 12888 طن ملح صب و2300 طن كسب صويا و2777 طن رمل و1426 طن ملح صوديوم معبأ و3200 طن علف بنجر و3650 طن مولاس و5333 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 60429 طن تشمل : 12472 طن خردة و 2099 طن خشب زان و 7500 طن كسب صويا و 5738 طن حديد و 5692 طن ابلاكاش و 9000 طن فول صويا و 17928 طن قمح .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 880 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 126 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3783 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 120821 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 176139 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5922 شاحنة .

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة حركة السلع بالأسواق والمنظومة التموينية خلال الأسبوع الماضى.

حيث تلقت تقريرًا تضمن أبرز نتائج الحملات المُنفذة خلال تلك الفترة، وذلك بإجمالى ٣٩٣ محضرا، بعدد ٢٩ محضر للمخابز لوجود مخالفات منها إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة، وتصرف وتجميع دقيق، هذا إلى جانب ٣٦١ محضر للأسواق لرصد مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية وبيع لحوم مكشوفة وسلع مجهولة المصدر، وأيضًا تعبئة مواد غذائية بأكياس سوداء وورق مخالفات بالمخالفة للاشتراطات الصحية