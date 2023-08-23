محافظ قنا يفتح باب التقديم للحصول على مركب صيد حديثة بالقرى الأكثر احتياجا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي سوف تقوم بتوفير عدد 165 مركب صيد حديثة ضمن مبادرة "مراكب الرزق" لتوفير فرص عمل ودخل ثابت لصغار الصيادين بالقري الاكثر احتياجا .

وأضاف الداودي، بانه علي من يرغب من الصيادين الحاصلين علي رخصة مزاولة مهنة الصيد في التقدم للحصول علي مركب صيد ضمن المبادرة ، التوجه إلى اقرب وحدة تضامن اجتماعي بنطاق قري ومدن المحافظة لتقديم الطلب واستيفاء نموذج التقديم في الفترة من 26 اغسطس الجاري حتي 10 سبتمبر المقبل 2023 .

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ قنا لمتابعة دعم التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجا والتي يمتهن سكانها حرفة الصيد ولا يملكون مراكب حديثة ، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، ومحمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد والنائب فتحي قنديل عضو مجلس النواب وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومحمد عبد الجليل نائب مدير مؤسسة صناع الخير وعمر عبد الرحيم مدير قطاع الجنوب بالمؤسسة .

كما أكد محافظ قنا خلال الاجتماع على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود التنمية ، وتحسين معيشة المواطنين ، كشريك رئيسي للقطاع الحكومي بالتنمية المجتمعية والاقتصادية وتنمية الفرد بما يعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد الوطني .