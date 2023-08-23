الرئيس الروسي يعلن موعد ومكان عقد قمة البريكس لعام 2024

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن هدف مجموعة البريكس هو نظام عالمي منصف.

وقال الرئيس الروسي في كلمة له خلال قمة البريكس: "تجمع بريكس مبني على احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف: "السعي للهيمنة على النظام العالمي تسبب في أزمة أوكرانيا، وآن الأوان لتأسيس لجنة دائمة تابعة لمجموعة بريكس مختصة بالنقل".

وتابع: "نتعامل بشكل وثيق لتقوية سلاسل الإمدادات والانتقال إلى العملات الوطنية في التسويات والتحول إلى العملات الرقمية".

وكشف بوتين عن استضافة مدينة قازان الروسية للقمة المقبلة في عام 2024.