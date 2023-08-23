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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

تعرف على شروط حفل حسن أبو الروس بالعلمين

حسن ابو الروس
حسن ابو الروس
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يستعد الفنان حسن أبو الروس لإحياء حفل غنائي جماهيري بعد غد الجمعة، بأحد شواطئ مدينة العلمين الجديدة.

وجاءت أبرز شروط الحفل هو الدخول من خلال الباركود ، وكذلك دخول السيدات مجانًا من الساعة 11 مساءً إلى منتصف الليل.

من ناحيته روج أبو الروس لحفله الجديد، وذلك من خلال منشور لبوستر الحفل على انستجرام كتب معلقا عليه:" هتفلت مني في الساحل يوم الجمعة الموافق 25 أغسطس.

وكانت آخر أعمال حسن أبو الروس فيلم البطة الصفرا، الذي شارك في بطولته مع عدد من الفنانين منهم الفنانة غادة غادل ومحمد عبدالرحمن.

وتدور أحداث الفيلم  حول باحث أكاديمي  رصين في علم النفس يضطر في بحثه الذي يعتمد به على ترقية، أن يلازم  فتاة تسمى رشا والتي كانت مسجلة خطر، ليتعرف من قرب عن حياتها ويتورط معها في مغامرة كبيرة تغير أفكاره عن موضوع بحثه وعن حياته كلها من الأساس.

حفل حسن ابو الروس العلمين الجديدة