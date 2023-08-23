مياه المنوفية: تنفيذ عدة أنشطة لتوعية المواطنين بترشيد الاستهلاك

أكد المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، ضرورة توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه في ظل اهتمام الدول بضرورة ترشيد استهلاك المياه .

وأوضح، أن فريق التوعية قام بعمل توعية بمختلف أرجاء المحافظة تمثلت في حملات طرق الأبواب وحملات ميدانية بالشوارع والميادين ومشاركة قوافل تعليم الكبار وقوافل الصحه بالإضافة للنوادى الصيفية والأنشطة المدرسية.

وأضاف، استهدفت الحملات قرى مراكز قويسنا ومنوف مركز وسرس الليان وشبين الكوم وتم خلالها عقد ندوات لتوعية المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل للصرف الصحي وكذلك الترويج للقطع الموفرة التي تساهم في ترشيد استهلاك المياه والعداد الكودى.

واختتم فريق التوعية فعاليات الحملة بتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد استهلاك المياه، وعدادات المياه مسبقة الدفع، بالإضافة إلى خدمة الخط الساخن ١٢٥ لتلقي شكاوى المياه والصرف الصحي .

وخلال الندوات والحملات تم توزيع المطبوعات والملصقات الخاصة بترشيد استهلاك المياه مما يسهم في سهولة وصول رسالة المبادرة بأهمية المحافظة على كل نقطة مياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي .