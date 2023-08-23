أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 258 ألفا و820 جنديا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 258 ألفا و820 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و373 دبابة و8 آلاف و488 من المركبات المدرعة و5 آلاف و318 من النظم المدفعية و722 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و491 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و316 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 7 آلاف و745 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 800 من المعدات الخاصة و4 آلاف و324 طائرة مسيرة وإسقاط 1406 من صواريخ كروز".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس، وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

في المقابل، سيطرت القوات الروسية على مراكز مراقبة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كوبيانسك، وفقا للمتحدث باسم المجموعة القتالية الغربية ياروسلاف ياكيمكين، اليوم الأربعاء.

وأضاف" أن الوحدات الهجومية من مجموعة القتال الغربية تواصل تقدمها في محيط مركز أولشانا السكاني في منطقة كوبيانسك، وقد سيطر الجنود الروس على معقل ومركزين للمراقبة".

وبحسب ياكيمكين، يحاول الجيش الأوكراني منع القوات الروسية من تحقيق مكاسب في تلك المنطقة من خلال شن أربع محاولات هجوم مضاد في محيط بتروبافلوفكا وسينكوفكا وأولشانا في منطقة خاركوف.

وتابع أنه بالقرب من كوبيانسك، أحبطت المدفعية الروسية محاولة استخدام الاحتياطيات التكتيكية للواء الميكانيكي رقم 115 التابع للجيش الأوكراني.

