5 محافظات تشهد أحداث فيلم "اللعب مع العيال"

اختار المخرج شريف عرفة وفريق عمل فيلم "اللعب مع العيال"، 5 محافظات مختلفة بجمهورية مصر العربية لتصوير أحداثه، هي محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء ودمياط ومطروح والقاهرة ، وتم تصوير مشاهده في العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ.

يشار الي أن الفيلم من المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل، ويشارك في بطولة العمل مع محمد إمام كل من أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم وويزو ومصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام، وتدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي.

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