ارتفاع مأساوى.. توقعات بزيادة الوفيات إلى 1300 شخص فقدوا بحرائق هاواى.. و5.5 مليار دولار حجم الخسائر

توقعت مصادر محلية ارتفاعا مأساويا فى عدد ضحايا حرائق جزر ولاية هاواى الأمريكية، مع بقاء 1300 شخص فى عداد المفقودين، كما تسببت الحرائق فى خسائر تقدر قيمتها بنحو 5.5 مليار دولار.

وحسب السلطات المحلية، فإنه لا يزال أكثر من 1000 شخص فى عداد المفقودين، بعد أسبوعين من حرائق "تاريخية" شهدتها ولاية هاواى، وتوقعت السلطات أن تواصل حصيلة الضحايا الارتفاع مع استمرار جهود البحث فى المناطق المنكوبة.





وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكى، أن هاواى تستعد لتحطيم رقم قياسى فى عدد الضحايا وارتفاعها إلى أكثر من 1300، وهو عدد المفقودين منذ اندلاع الحرائق.

وبدأت تظهر على التصريحات الرسمية سمة الواقعية، حيث أكد حاكم هاواى، جوش غرين، أنه "لن يكون هناك ناجون فى المنطقة الشمالية".

وأضاف حاكم هاواى، "ربما ستنفطر قلوبنا بشكل لا يمكن وصفه، إذا كان ذلك يعنى مزيدا من الوفيات الكثيرة"، مؤكدا أن عدد الأشخاص المفقودين بعد الحرائق انخفض من 2000 إلى نحو 1300 بعد استعادة خدمة إشارة الهواتف المحمولة مؤقتا فى أجزاء من الولاية.

توقعات غير نهائية

لكن المعطيات تؤكد أن هذا الرقم ليس نهائيا، خاصة فيما يتعلق بالمفقودين، رغم أن بعض الجهات وضعت احتمالية أن يكونوا ناجين لكن ليست لديهم إمكانية الإبلاغ عن مكانهم بعد فرارهم بسرعة خوفا من النيران.

ووفق آخر إعلان رسمى، فقد ارتفعت حصيلة القتلى إلى أكثر من 110 أشخاص فى الحرائق التى اندلعت فى بلدة لاهينا التاريخية بولاية هاواى، ولا تزال السلطات تواصل عملية التعرف على هويات الضحايا.

من جهته، ذكر بيان أصدره البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى، جو بايدن، أمر بتخصيص مساعدات اتحادية إضافية لولاية هاواى لإزالة الأنقاض وإجراءات الحماية العاجلة.



منطقة الكارثة

وحتى الخميس الماضى، انتهت فرق الطوارئ من تفتيش 40% من موقع كارثة الحريق، وفقا لبيان صادر عن السلطات المحلية فى جزيرة ماوى.

وقال قائد شرطة جزيرة ماوى فى هاواى، جون بليتير، خلال مؤتمر صحفى إن المسئولين يأملون الانتهاء من عمليات البحث فى حوالى 85% إلى 90% من منطقة الكارثة بمنتجع لاهاينا الأسبوع الجارى.

وذكر حاكم هاواى، جوش غرين، خلال المؤتمر الصحفى أن المساعدة تصل إلى المشردين بسبب الحرائق، مضيفا أن هناك قرابة ألفى وحدة سكنية متاحة تشمل 400 غرفة فندقية و1400 من وحدات الإيجار عبر الإنترنت و160 منزلا خاصا تم تخصصها للناجين.



حرائق مروعة

وتأججت النيران بفعل رياح بلغت سرعتها 128 كيلومترا فى الساعة، وانتقلت ألسنة اللهب من الأراضى العشبية الجافة خارج البلدة إلى منتجع لاهاينا التاريخى فى جزيرة ماوى بولاية هاواى الأمريكية، حيث أتت على المبانى الواحد تلو الآخر وحولت المنتجع إلى رماد.

ولا تزال ملابسات هذه الحرائق المروعة مجهولة وقد أخذت السكان على حين غرة، مما أجج غضبهم، لاسيما أن بعضهم ما زال ممنوعا من العودة إلى المنطقة المحيطة بلاهاينا.