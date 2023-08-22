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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الأمريكي يصل إلى هاواي لمعاينة الدمار الناتج عن الحرائق

بايدن
بايدن
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وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى هاواي لمعاينة الدمار الواسع الناجم عن حرائق الغابات الأخيرة في ماوي ولقاء الناجين والردّ على الانتقادات التي وُجّهت لحكومته بسبب استجابتها البطيئة للكارثة.

وأفادت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن حاكم هاواي جوش غرين استقبل الرئيس بايدن وزوجته جيل في ماوي بعد نحو أسبوعين على اشتعال حرائق ضخمة أجّجتها رياح عاتية في بلدة لاهاينا؛ ما أسفر عن سقوط 114 قتيلا على الأقل.

وانتشرت الحرائق بشكل سريع جدًا فاجأ السكان والزوار الذين علقوا في الشوارع أو اضطروا للقفز في المحيط هربًا من أسوأ كارثة طبيعية تشهدها هاواي في تاريخها.

ويتوقع أن يقوم بايدن بجولة في مروحية لتفقد الأضرار، يليها إعلان عن تمويل إضافي لعمليات الإغاثة وتعيين منسّق للاستجابة الفدرالية.

وأشار البعض، بمن فيهم ناجون من الحرائق في ماوي وبعض الجمهوريين الساعين لمواجهة بايدن في انتخابات العام المقبل الرئاسية، إلى أنّ المساعدات الفدرالية كانت غير كافية وتفتقر إلى التنظيم.

بايدن الرئيس الأمريكي حرائق الغابات