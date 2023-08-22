محافظ جنوب سيناء يسلم دراجتين هوائيتين وشهادات تقديرية لأسر الشهداء

سلم اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء ، 2 دراجة هوائية لأسرتين من اسر الشهداء بجنوب سيناء، ضمن المبادرة الرئاسية "دراجتك.. صحتك"، التي أطلقها وزارة الشباب والرياضة.

وسلم المحافظ شهادات تقديرية للاسرتين وهما اسرة الشهيد العميد خالد محمد عطية الذي استشهد عام 2017، واسرة الشهيد المقدم وائل ابراهيم السعيد المر الذي استشهد عام 2014.

ووعد المحافظ خلال اللقاء بتنفيذ طلباتهم وحل اية مشكلات او معوقات تواجههم بجنوب سيناء، مؤكدا علي مساندة الدولة المصرية ودعمها ورعايتها لأسر الشهداء ومصابي العمليات تقديرًا لتضحياتهم من أجل الوطن، داعيا الله دوام الأمن والأمان لمصرنا الغالية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

يشار الي ان مبادرة " دراجتك ... صحتك" تهدف الي تشجيع المواطنين على ركوب الدراجات، وإتاحة الفرصة لاستخدام وسائل النقل النشط، وتقليل استهلاك الوقود، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن استخدامه، للحفاظ على البيئة.

وجاء التسليم، بحضور القيادات التنفيذية للمحافظة ومدير عام الشباب والرياضة.