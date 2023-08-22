"تعليم القاهرة": هدوء وانتظام في اليوم الرابع لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

تابعت زينب عبدالفتاح، رئيس غرفة العمليات المركزية بديوان مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، غرفة عمليات تعليم العاصمة لمتابعة إمتحانات الثانوية العامة ( دور ثان ) للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

ويؤدى الطلاب اليوم الامتحان فى مادتى الاقتصاد والإحصاء، وأوضحت غرفة عمليات تعليم القاهرة منذ انعقادها برئاسة زينب عبدالفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، أن الامتحانات منذ بدايتها وحتى انتهاء اليوم تمت بهدوء ونظام.

كما تابعت التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والتواصل الدائم لحظة بلحظة، لحل أى مشكلة قد تطرأ لضمان حسن وسير وانتظام الامتحانات داخل اللجان.

وجاء ذلك بحضور ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات وأعضاء الغرفة، وفق توجيهات أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة.