وكيل تعليم البحيرة: انتهاء امتحان مادتي الاقتصاد والاحصاء دون أي شكاوى

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، خلال رئاسته لغرفة العمليات المركزية بديوان المديرية على إنتهاء رابع أيام إمتحانات الدور الثانى للثانوية العامة وسط حالة من الهدوء والانتظام حيث تم منذ الصباح وصول جميع الأوراق ( الأسئلة والإجابة ) ودخول جميع الطلاب لمقار اللجان الامتحانية دون أى مشاكل وانطلاق الامتحانات فى مواعيدها المقررة.

كما أدى اليوم الطلاب امتحانات إمتحان مادتى الاقتصاد والاحصاء خلال الفترة من ٩.٠٠ صباحا وحتى 12.30 ظهرا.

وأشار وكيل الوزارة ان الفترة التى سبقت الامتحانات شهدت رفع درجة الإستعداد القصوى والإنتهاء من تجهيز كافة اللجان والمقرات والاستراحات، مشددا على إستمرار رفع درجة الإستعداد بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة حتى نهاية الامتحانات والمقررة الثلاثاء ٢٩ من أغسطس الجاري وفقا للجدول المعلن والمعتمد من الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأضاف وكيل الوزارة أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لاداء الإمتحانات بالدور الثاني يبلغ ٥٤٦٥ طالب وطالبة بواقع ١٣٨٨ بالشعبة الأدبية و٣٧٦٥ بالشعبة العلمية علوم و٣١٢ بشعبة علمى رياضة يؤدى كل منهم الامتحانات فى المواد المقررة له خلال تلك الفترة بعدد ١٩ لجنة بالإدارات التعليمية الثمانية عشر.

وأضاف أن المديرية إتخذت كافة الإجراءات اللازمة لحسن سير الإمتحانات وتوفير الجو المناسب والهدوء والراحة لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر تنفيذا لتوجيهات الاستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة فى هذا الشأن.

وأشار وكيل الوزارة أنه تم عمل بروتوكول تعاون مع مديرية الأمن لتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة لتأمين أوراق الأسئلة وبروتوكول مماثل مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل اللجان كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات أمام اللجان الامتحانية والتنسيق مع التموين لتوفير احتياجات القائمين على العملية الامتحانية بالاستراحات.

بالاضافة إلى تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التى قد تواجه رؤساء اللجان أثناء سير اللجان الامتحانية.

ووجه بإستمرار رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية والمراجعة المستمرة لكافة اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بإمتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة.

وشدد وكيل الوزارة بالالتزام بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات والتى تهدف الى انتظام سير الإمتحانات للعام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ على الوجه الأكمل، وإنجاز الإجراءات المطلوبة، على نحو يحقق الأهداف المرجوة، بتكاتف كافة الجهود التي تساهم في حُسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب.