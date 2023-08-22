11 دولة توقع إعلانا بشأن دعم أوكرانيا في قمة أثينا

وقع 11 زعيما من دول البلقان، بما في ذلك اليونان، على إعلان أثينا بشأن دعم أوكرانيا.

وجاء في بيان قمة نظمها رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الثلاثاء، حسبما ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة (جريك هيرالد) اليونانية، أن "العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تعد لحظة محورية بالنسبة لأوروبا، حيث خلقت مستوى جديدا من الوعي بالمبادئ المشتركة والوحدة والمستقبل المشترك داخل الاتحاد الأوروبي".. وأشار البيان إلى حساسية التوقيت بالنسبة للأمن والسلام والاستقرار في القارة الأوروبية.

وأفاد البيان بأن غرب البلقان وأوكرانيا وجمهورية مولدوفا مجاورة جغرافيا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولها "تراث أوروبي مشترك وتاريخ ومستقبل تحدده الفرص والتحديات المشتركة".

وشدد الزعماء على أهمية "احتضان هذه المناطق كأعضاء كاملي العضوية في الاتحاد الأوروبي".

ويعد إعلان أثينا مظهرا جديدا شهده زعماء البلقان، بما في ذلك اليونان، «في مواجهة التدخل العسكري الروسي» للتعبير عن «دعم استقلال أوكرانيا».

وأعرب القادة عن دعمهم وتقديرهم للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي حضر أيضا الاجتماع غير الرسمي أمس في أثينا.

وكان زيلينسكي قد وصل اليونان في زيارة رسمية أمس وقبل ذلك زار الدنمارك وهولندا والسويد.

وفي اليونان، وقع رئيس الدولة الأوكرانية ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على إعلان مشترك لدعم التكامل الأوروبي الأطلسي في أوكرانيا.

