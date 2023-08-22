الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية مع ارتفاع نسب الرطوبة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرارا لحالة الاستقرار بالأحوال الجوية على معظم محافظات الجمهورية، خاصة فى المحافظات الشمالية، وأن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” عبر فضائية “مصر الأولى”، اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى تصل إلى 33 درجة مئوية، ولكن المحسوسة تكون أعلى بحوالي من درجتين إلى ثلاث درجات، نتيجة وجود نسب رطوبة نشعر بها أكثر خلال فترات الظهيرة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس نهارا حار رطب على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والمحافظات الشمالية، ويكون شديد الحرارة على المناطق الجنوبية، ومع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاض فى درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر.