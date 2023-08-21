محافظ الوادي الجديد: نسابق الزمن من أجل انجاز أكبر مشروع تنموى بالفرافرة

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد إنه يتابع على أرض الواقع للمشروعات المنفذة من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تتنوع في عدة قطاعات منها الصحة والزراعة والطرق، موضحًا أن الشركات الحكومية والأجهزة التنفيذية المختصة فى محافظة الوادى الجديد تسابق الزمن من أجل إنجاز أكبر مشروع تنموى يستهدف تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية فى القرى النائية بمركز الفرافرة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تضمنت نسبة الإنجاز بالمشروعات حوالى 95% فى 28 مشروعا خدميا حيث تم تنفيذ 6 مجمعات زراعية فى قرى، أبو منقار، اللواء صبيح، عبد المجيد الجغيل، وأبو هريرة الأم، الخير والنماء، الكفاح الأم، وفى قطاع الصحة، تم تنفيذ 9 وحدات و8 نقاط إسعاف، بالإضافة لمشروعات انشائية بقطاعات المحليات ومياه الشرب والصرف الصحى والتضامن والكهرباء والشباب والرياضة.

وأشار اللواء محمد الزملوط،خلال لقائه مع اللواء هشام آمنه وزير التنمية اليوم الأثنين إلى أنه سوف يتم توزيع استثمارات الخطة الجديدة بمختلف القطاعات الحيوية وفق احتياجات الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ونسب توزيع السكان مع الأخذ في الاعتبار تحديد الأولويات، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يقوم ببذل المزيد من الجهد لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في توقيتاتها المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات وفقا لرؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتماشياً مع أهداف المبادرة الرئاسية لتنمية وتطوير الريف المصري، حيث تم الاستعانة بالشركات الجادة المشهود لها بالكفاءة والخبرة العالية لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية علي أكمل وجه.

وأشار اللواء محمد الزملوط، إلي الاستمرار في تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة الجهات الحكومية والعامة بقرى ومراكز المحافظة تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء .

كما شهد اللقاء متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية فى بعض القطاعات على مستوى المحافظة بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم ، وخدمة عملية التنمية وتعزز المزايا النسبية للمحافظة وفتح آفاق جديدة للاستثمار لتوفير فرص عمل لابناء الوادي الجديد.

واختتم اللواء هشام آمنة الاجتماع بالاطمئنان على الجهود التي بذلتها المحافظة في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة، والتى تم إطلاقها لمواجهة التغيرات المناخية من أجل تحقيق نمو اقتصادى مستدام وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ، حيث تم الإشارة إلي أن إجمالي ما سيتم زراعته 145 ألف شجرة للمرحلة الأولي من المبادرة ، وأكد المحافظ أنه فور استلام الأشجار، يتم توزيعها على الوحدات المحلية لمدن المحافظة، ويقوم مسئولى الوحدات المحلية للمدن والقرى بالبدء فى زراعة تلك الأشجار على جوانب الطرق والمساحات المخصصة لها.