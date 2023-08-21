تعرف على موعد حفل محمد حماقى بالكويت

يحيي المطرب محمد حماقي حفلا غنائيا جديد ضمن سلسلة موسم الكويت يجمعه مع الفنانة أصيل هميم، والمقرر إقامتها يوم 21 سبتمبر في الكويت.

وأصدرت الشركة المنظمة، في بيان رسمي: الكويت تشهد فعاليات ضخمة ابتداء من شهر سبتمبر المقبل وأبرزها 6 حفلات غنائية جماهيرية بمشاركة 15 فنان من أبرز نجوم الوطن العربي، والتي تم الكشف عن أول وثاني حفلات الموسم الذي يحييهم كلا من محمد حماقي، ورامي صبري، وأحمد سعد، وبدر الشعيبي، وأصيل هميم، وغيرهم الكثير، سيتم الإعلان عن أسمائهم تباعا

وكان حماقي قد افتتح صيف 2023 بطرح أغنية "لمون نعناع" من كلمات الشاعر فلبينو أحمد، وجيتار شريف فهمي، وماجد الصواف، وأسامة الصغير، وتقول كلماتها:"هي سيرة وفضيناها وعادي تنزل الستاير..فترة صعبة وقضيناها ياللا بجملة الخساير..ماهو أصل العيب مش عيبنا..احنا مافيش حاجة تعيبنا.. اشتريناه على إنه حبيبنا فما يمنعناش إنه لو هو باع..احنا نجيبله لمون نعناع..ونقوله روق كده..ده احنا مايلزمناش بياع".

وطرح حماقى ثانى أغانيه في موسم الصيف بعنوان "حبيت المقابلة" كلمات تامر حسين ، ألحان عزيز الشافعي ، توزيع موسيقي وميكس توما، ديچيتال ماستر أمير محروس، جيتار مصطفي أصلان، طبلة سعيد الارتيست، كورال مجموعة ناصر حسن، وذلك وفق الخطة التي وضعها حماقي لطرح عدد من الأغانى على مدار الصيف