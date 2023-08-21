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الإثنين 21 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الليلة.. سموحة يستضيف الإنتاج الحربي ودياً استعدادا للموسم الجديد

سموحة يستضيف الإنتاج
سموحة يستضيف الإنتاج الحربي ودياً إستعداداً للموسم الجديد
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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، بقيادة أحمد سامي، نظيره الإنتاج الحربي، في ثان تجاربه الودية، مساء اليوم الإثنين، على ملعب النادي السكندري ،في إطار استعدادات الموسم الجديد .

وخاض سموحة أولى تجاربه الودية أمس الأحد أمام سبورتنج وانتهت بفوز الموج الأزرق بنتيجة هدفين مقابل هدف .

ومن جانبه يسعى أحمد سامي وجهازه المعاون خلال برنامج المباريات الودية التي يخوضها سموحة، خلال فترة الإعداد الحالية للموسم الجديد، خلق حالة من الانسجام والتجانس بين القدامى والصفقات الجديدة التي أبرمتها إدارة الموج الأزرق في الانتقالات الصيفية الحالية .

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