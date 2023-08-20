الثانوية العامة "دور ثان"| غدًا.. امتحان الجبر والهندسة الفراغية

يؤدي غدًا الإثنين الموافق 21 غسطس 2023 طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمي رياضيات امتحان الدور الثانى في مادة الرياضيات البحتة “الجبر والهندسة الفراغية”، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين امتحانى مادتى الاستعداد للقبول بالجامعات “اللغة العربية”، ومقاييس المفاهيم “اللغة العربية”.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية اليوم امتحانات الدور الثانى من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، حيث أدى الطلاب خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة "اللغة الأجنبية الثانية" بإجمالي عدد (6231) طالبا/ وطالبة أمام (277) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وفي الفترة الثانية، أدى الطلاب الامتحان في مادة "التربية الوطنية" بـ (5614) طالبا وطالبة.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان الدور الثانى فى مادة "الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)" فترة أولى بعدد (4) طالبا/طالبة ، وامتحان "التربية الوطنية" فترة ثانية بعدد (1) طالب/طالبة.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد عدد (3) حالات غش الكتروني، حيث تم ضبط طالب بمحافظة (القليوبية) قام بالغش الالكتروني خلال امتحان مادة "اللغة الألمانية"، وطالبين بمحافظة (سوهاج) قاما بالغش الالكتروني خلال امتحان مادتي "اللغة الفرنسية، والتربية الوطنية"، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.