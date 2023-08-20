ضبط المتهم بانتحال صفة طبيب بشرى بالإسكندرية وإنشاء حساب عبر موقع فيس بوك

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لانتحاله صفة طبيب بشرى وإنشاء حساب عبر موقع فيس بوك لمزاولة نشاطه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص –مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية) بإنشاء صفحة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يقوم من خلالها بإنتحال صفة طبيب بشرىوإجراء عمليات جراحية للسيدات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، حال تواجده بدائرةقسم شرطة باب شرق بمحافظة الإسكندرية ، وبحوزته (2 هاتف محمول –مبلغ مالى - عدد من الأدوات الطبية)، وبمواجهتهأقر بقيامه بإنتحال صفة طبيب بشرىوإنشاء حساب عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، لمزاولة نشاطه المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط المتهم بانتحال صفة طبيب بشرى