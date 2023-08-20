العثور على مليون و700 الف قطعة ألعاب نارية داخل مخزن بالجمالية

عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على مليون و700 الف قطعة العاب نارية داخل مخزن بمنطقة الجمالية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص فى الإتجار بالألعاب النارية متخذاً من مخزن "مستأجر" كائن بدائرة القسم مسرحاً لتخزين الألعاب النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه ، وعُثر بداخل المخزن على ( 40 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى 1,700,000مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام).. وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.