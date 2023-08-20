ads
الأحد 20 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

العثور على مليون و700 الف قطعة ألعاب نارية داخل مخزن بالجمالية

العاب نارية
العاب نارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على مليون و700 الف قطعة العاب نارية داخل مخزن بمنطقة الجمالية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص فى الإتجار بالألعاب النارية متخذاً من مخزن "مستأجر" كائن بدائرة القسم مسرحاً لتخزين الألعاب النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه ، وعُثر بداخل المخزن على ( 40 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى  1,700,000مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام).. وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

العاب نارية مخزن الجمالية