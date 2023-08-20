رئيس "قصور الثقافة" يشهد قافلة لليوم الواحد برشيد ضمن مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا"

شهد عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، قافلة اليوم الواحد الثقافية التي نظمها فرع ثقافة البحيرة بمركز شباب رشيد، ضمن فعاليات مبادرة “ثقافتنا في إجازتنا ”، فى إطار الجهود المبذولة لنشر الثقافة والفنون وتحقيق العدالة الثقافية ونشر التنوير بين أبناء الوطن من خلال الوصول بالمنتج الثقافي الي مختلف المراكز والقري والنجوع.

و تفقد رئيس الهيئة الورش الفنية المقامة ضمن برنامج القافلة ومنها ( ورشة لوحه مجسمه من الفوم - برواز بخافض اللسان - جراب موبايل - شنطه - مقلمه) وايضا ورشة رسم وتلوين لتنمية مهارات الأطفال وتوزيع الهدايا للأطفال.

كما تضمنت القافله عروض أفلام نادي سينما للأطفال و ورشه حكي عن حياه الزواحف تضمنت ورشة تلوين وعمل بازل للأطفال عن حيوانات الزواحف وورشه اكسسوارات لتعليم الأطفال كيفية استخدام الخرز وصنع حلى وأفكار بسيطة لتنمية قدراتهم .

كما شارك الأطفال بالمكتبة المتنقلة لتحفيزهم على القراءة والإطلاع .

ووسط إقبال جماهيري وتفاعل من الجمهور، قدمت فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني مجموعة متميزة من الأغاني الطربيه والوطنية منها " تحيا مصر، حبيبتى يا مصر، سيرة الحب وغيرها من الاغاني.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر الدوميني رئيس مركز و مدينة رشيد وأحمد درويش رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، ومحمد مصطفي البسيوني مدير عام فرع ثقافة البحيرة وعضو مجلس النواب النائب هشام الجاهل وعدد من القيادات الشعبية و التنفيذية.