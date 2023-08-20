ads
الأحد 20 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بلينكن يدين هجوم روسيا الصاروخي على تشيرنيهيف الأوكرانية

بلينكن
بلينكن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أدان وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، القصف الروسي الصاروخي لوسط مدينة "تشيرنيهيف" في شمالي أوكرانيا الذي أسفر، عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 110.
وقال بلينكن، في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي حسبما أفادت قناة " الحرة" الأمريكية: "ندين بأشد العبارات هجوما مروعا آخر بالقذائف على مدنيين أبرياء في تشيرنيهيف".
وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن حزنه على هذه الخسارة المأساوية في الأرواح، مجددا تأكيده على وقوف واشنطن دائما إلى جانب الشعب الأوكراني، وداعيا موسكو إلى إنهاء حربها الآن.

الخارجية الأمريكية بلينكن أوكرانيا تشيرنيهيف