برلماني: قرارات العفو الرئاسي تعزز من مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة

أشاد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإخلاء سبيل دفعة جديدة تضمنت 30 شخصا من المحبوسين احتياطيًا والعفو عن بعض الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية من بينهم أحمد دومة، مؤكدا أن ملف الحقوق والحريات يأتى ضمن أولويات الرئيس السيسي، تفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضح فهمي، في بيان له اليوم السبت، أن القرار جاء ضمن العديد من قرارات العفو الرئاسي التي أصدرها الرئيس مؤخرا، والتي توالت منذ بدء الحديث عن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، الأمر الذي يؤكد نجاح الحوار الوطني ويعبر عن مدى مصدقيته، واستجابة القيادة السياسية لمطالب القوى الوطنية المشاركة بالحوار.

وَذكر عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي حريص على الاستمرار في إصدار قرارات العفو الرئاسي لكل من يستحق طالما لم تتلوث يدهم بدماء المصريين، أو قاموا بالتحريض على العنف، ومنحهم فرصة جديدة للاندماج بالمجتمع، بجانب أنها تعزز من مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة.

وأشار فهمي إلي أن قرارات الرئيس الأخيرة وتفعيل لجنة العفو خير رد على المنظمات المشبوه الخارجية التي اعتادت الهجوم على ملف حقوق الإنسان في مصر، بالإضافة إلى أنها تعطى رسائل طمأنة لجميع الأطراف في قدرة الدولة على احتواء الجميع، وبناء الجمهورية الجديدة.