دراسة: ربع سكان العالم مصاب بفقر الدم... والإناث الأكثر تضررا

أظهرت دراسة حديثة استمرت لثلاثة عقود زيادة ملحوظة في حالات الإصابة بفقر الدم (الأنيميا) على مستوى العالم. وقد توصلت الدراسة إلى أن ربع سكان العالم يعانون من هذه الحالة الخطيرة.

وبحسب ما ذكر موقع "telanganatoday"، فقد تم تسجيل معدلات انتشار أعلى في فئات الأعمار الصغيرة وبين النساء بنسبة أكبر من الرجال. وتؤكد الدراسة معاناة ربع سكان العالم من فقر الدم.

تشهد النساء والأمهات والفتيات الصغيرات والأطفال دون سن الخامسة زيادة حادة في حالات الإصابة بفقر الدم. وتشير الدراسة إلى الفجوة الكبيرة في توفر الرعاية الصحية والتغذية السليمة في مختلف مناطق العالم.

وجرى الكشف عن هذه النتائج من خلال دراسات معهد القياسات الصحية والتقييم (IHME)، وهو معهد بحثي متخصص ومقره في سياتل، الولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهرت النتائج ارتفاعاً قياسياً في معدلات الإصابة بفقر الدم، حيث بلغ عدد الحالات المصابة 24 مليون حالة خلال تلك السنوات. وبحسب التقييم، يعاني أكثر من 31% من النساء من فقر الدم مقارنةً بـ 17.5% من الرجال، وكان الاختلاف أكثر وضوحاً خلال فترة الإنجاب للنساء.

ويعتبر فقر الدم حالة صحية خطيرة حسب الباحثين، حيث يمكن أن يؤدي إلى وفاة حوالي 20% من الأمهات بعد الولادة. كما يعد الاضطراب النسائي ونزيف الأمهات وسوء توفر الرعاية الصحية في فترة ما بعد الولادة من بين أهم أسباب فقر الدم لدى النساء.

أما بالنسبة للأطفال، فإن فقر الدم يصيب أكثر من 40% منهم في الدول النامية، ويتسبب في ذلك العدوى بالديدان والملاريا والسل ونقص المناعة البشرية.

وأشار الباحثون إلى عامل آخر خطير يسبب فقر الدم، وهو نقص الحديد، الذي يمكن أن يتسبب في الإرهاق النفسي والجسدي للبالغين. ويؤثر فقر الدم الحاد على 42% من الأطفال ويضعف قدراتهم الإدراكية ونموهم الجتوصلت دراسة حديثة استمرت لمدة ثلاثة عقود إلى نتائج تشير إلى زيادة ملحوظة في حالات الإصابة بفقر الدم (الأنيميا) على مستوى العالم. وكشفت الدراسة أن ربع سكان العالم مصابون بهذه الحالة الخطيرة.

وأوضح موقع "telanganatoday" أن الدراسة سجلت معدلات انتشار أعلى في فئات الأعمار الصغيرة، وخصوصًا بين النساء اللاتي يعانين من فقر الدم بنسبة أكبر من الرجال. وأكدت الدراسة أن ربع سكان العالم يعانون من هذه الحالة.

وشهدت النساء والأمهات والفتيات الصغيرات والأطفال دون سن الخامسة زيادة حادة في حالات الإصابة بفقر الدم. وأشارت الدراسة إلى الفجوة الكبيرة في توفر الرعاية الصحية والتغذية الجيدة في مناطق مختلفة حول العالم.

تمت هذه الدراسة بناءً على البحوث العلمية لمعهد القياسات الصحية والتقييم (IHME)، وهو معهد بحثي متخصص مقره في سياتل، الولايات المتحدة الأمريكية.

كشفت النتائج أن حالات الإصابة بفقر الدم ارتفعت إلى أرقام قياسية، حيث بلغ عدد الحالات المصابة 24 مليون حالة خلال تلك الفترة. وبناءً على التقييم، يعاني أكثر من 31% من النساء من فقر الدم مقارنة بـ 17.5% من الرجال، وكان الاختلاف أكثر وضوحًا خلال فترة الإنجاب للنساء.

ووفقًا للباحثين، يُعَتَبَرُ فقر الدم حالة صحية خطيرة، حيث يُمكِنُ أن يُسبِّبَ وَفَاةَ نحو 20% من الأمهات بعد الولادة. وتُعَدُّ الاضطرابات النسائية ونزيف الأمهات وسوء توفر الرعاية الصحية في فترة ما بعد الولادة من بين أهم أسباب فقر الدم لدى النساء.

أما بالنسبة للأطفال، فيُصاب أكثر من 40% منهم بفقر الدم في الدول النامية، ويُسبِّب ذلك العدوى بالديدان والملاريا والسل ونقص المناعة البشرية.

وأشار الباحثون إلى عامل آخر خطير يُسبِّبُ فقر الدم، وهو نقص الحديد، الذي يمكن أن يُسبِّبَ إرهاقًا نفسي.