خالد بيبو ينهي ترتيبات معسكر الأهلي في النمسا ويعود للقاهرة غدًا

أنهي خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي ترتيبات معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء في النمسا، ومن المنتظر أن يعود “بيبو” إلي القاهرة غدا بعد رحلة استغرقت 48 ساعة، للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بمعسكر إعداد فريق الكرة للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر الفترة من 28 أغسطس الجاري حتى 6 سبتمبر المقبل لإقامة معسكر الإعداد في النمسا.

كان خالد بيبو سافر إلى النمسا يوم الخميس الماضي برافقة سمير عدلي المدير الإداري لفريق الكرة للترتيب لمعسكر الفريق .

وتفقد خالد بيبو فندق الإقامة وملاعب التدريب والاطمئنان على وسائل الانتقال وكافة الأمور المتعلقة بالمعسكر، لتوفير الأجواء اللازمة للجهاز الفني واللاعبين.

ويعود الفريق إلى التدريبات يوم 24 أغسطس الجاري لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة 3 أسابيع بعد انتهاء الموسم الماضي.