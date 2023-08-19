بدء تحويلات الطلاب إلى كليات جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فتح باب التحويلات أمام الطلاب الراغبين في التحويل إلى كليات جامعة القاهرة للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لخدمات طلاب جامعة القاهرة على الرابط:

https://eservices.cu.edu.eg/

وقال الدكتور محمد الخشت، إن التحويلات تتم في إطار النسبة التي تحددها مجالس الكليات ومجلس الجامعة حسب الأماكن المتاحة بالنسبة لأعداد الطلاب المحولين إليها والشروط الداخلية للكليات، وتكون الأولوية في التحويل للطلاب الحاصلين على الدرجات الأعلى، وأن يكون محل إقامتهم في النطاق الجغرافي لجامعة القاهرة.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن التحويل للكليات المتناظرة "الفرق الأعلى" يتم بشرط أن يكون الطالب ناجحًا ومنقولًا للفرقة الأعلى في كليته المحول منها وحاصل على التقدير الذي يقرره مجلس الجامعة وهو تقدير ممتاز للقطاع الطبي والقطاع الهندسي، وتقدير جيد جدًا لبقية الكليات العملية الأخرى، وتقدير جيد للكليات النظرية، كما يُفرض على الطالب دراسة المواد التي لم يدرسها بكليته المُحول منها.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أنه بالنسبة للطلاب المستجدين الحاصلين على الثانوية العامة، فإن النقل يتم عن طريق مكتب تنسيق القبول بالوزارة، ويشترط حصول الطالب على الحد الأدنى في الثانوية العامة أو ما يناظرها للقبول في الكلية المعنية التي يرغب في نقل القيد إليها سنة حصوله على الشهادة، ويتم التحويل لبرامج الساعات المعتمدة بمختلف كليات الجامعة عن طريق الجامعة،

كما أشار الدكتور الخشت، إلى أنه فيما يتعلق بالتحويل للكليات المتناظرة فإن الطلاب الذين تم ترشيحهم من خلال مكتب التنسيق ولم يقوموا بإنهاء إجراءات القيد في عام الترشح وتقدموا في العام التالي مباشرة يتم قيدهم باقين للإعادة والكليات غير المتناظرة التي لم يتم ترشيحهم إليها فيتم قيدهم كالطلاب المستجدين حال استيفائهم شروط القبول بالكلية.

من جانبه، قال الدكتور أحمد رجب القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن الطلاب الراغبين في التحويل إلى الفرق الأعلى عليهم تقديم بيان حالة دراسية من الكليات المحولين منها، وبيان بالمواد الدراسية والمحتوى الدراسي، بشرط أن لا يقل التقدير العام للطالب عن ممتاز للتحويل لكلية الهندسة وكليات المجموعة الطبية، وجيد جدًا بالنسبة للكليات العملية الأخرى، وتقدير جيد للكليات النظرية، مع مراعاة الشروط التي تضعها كل كلية للتحويل طبقًا لطبيعة الدراسة بها، وفرض المواد التي لم يسبق للطالب دراستها بجامعة القاهرة طبقًا للوائح الكليات.