قصور الثقافة تقيم حفلًا فنيًا للعاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حفلا غنائيا للعاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، ضم عددا من الأغاني والتواشيح الدينية قدمها نجوم فرقة قصر ثقافة غزل المحلة، بقيادة الفنان المايسترو سامح قريش.

بدأت فعاليات العرض الفني بعزف للنشيد الجمهوري، فيما استمتع الحاضرون بسماع باقة منوعة من التواشيح والأغاني الدينية، منها: لأجل النبي، ورائعة سيدة الغناء العربي أم كلثوم "القلب يعشق كل جميل"، الرضا والنور، محمد يا رسول الله، وقمر سيدنا النبي.

في سياق آخر، أقام قصر ثقافة المحلة الكبرى صالونا ثقافيا بعنوان "الفيلسوف الطبيب مصطفى محمود"، استعرض خلاله الشاعر أحمد عيد الجوانب الإنسانية والعلمية في حياة الراحل الكبير، حيث أشار إلى أن الراحل من مواليد 27 ديسمبر 1921 بمحافظة المنوفية، وصدر له العديد من المؤلفات والكتب، منها: لغز الموت، الأحلام، رحلتي من الشك إلى الإيمان، ورأيت الله.

وأوضح "عيد" بأن الراحل قد ترك مكتبة أدبية ثرية بالعديد من كتابات القصص القصيرة والروايات، من بينها: شلة الأنس، الطوفان، نقطة غليان، المستحيل، العنكبوت، وتابع بأن الدكتور مصطفى محمود له العديد من الأعمال المسرحية، منها: الإسكندر الأكبر، الزلزال، الإنسان والظل، الشيطان يسكن في بيتنا، وزيارة للجنة والنار، فضلا عن برنامجه الشهير "العلم والإيمان".