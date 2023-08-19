اليوم.. منتخب الطائرة يواجه مقدونيا وديا استعدادا لأمم أفريقيا

يواجه اليوم السبت المنتخب الوطني الأول للكرة الطائرة رجال، نظيره المقدوني وديا مساء اليوم في إطار ثانى مواجهاته بمعسكره المغلق بمقدونيا المقرر أن يستمر حتى 21 أغسطس الجاري استعدادا البطولة أفريقيا التي تستضيفها مصر شهر سبتمبر المقبل.

وفاز منتخب رجال الكرة الطائرة أمس الجمعة على اليونان بنتيجة 3 /1 وديا قبل مواجهة اليابان اليابان غدا الأحد.

واختتم منتخب الطائرة معسكر تركيا بمواجهة اليابان وديا ظهر الثلاثاء الماضي ، بعدما تلقى خسارة الإثنين من المنتخب التركي صاحب الأرض 3 / 1 في لقاء ودي

وخاض منتخب الكرة الطائرة الأول 5 وديات في معسكر سلوفينيا، آخرها أمام صاحب الأرض بعد الفوز على لونج الأمريكي 5 /0 ونظيره الكاميروني بنتيجة 3/2 بعد الخسارة من كرواتيا 3/1 .

ويخوض المنتخب معسكرا في تركيا من 11 حتى 16 أغسطس الجاري، ومن بعدها مقدونيا حتى يوم 21 من نفس الشهر، استعدادا لبطولة إفريقيا سبتمبر المقبل بمصر.

وضمت قائمة اللاعبين كلا من: حسام يوسف وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وأحمد يوسف ومحمد مصطفى وأحمد سعيد ومحمد جمال عسران وعبد الرحمن الحسيني وأحمد ضياء ومحمد عادل ومحمد عبد المحسن وعبد الرحمن حسين ومحمد على ومحمد رضا ومحمد رمضان وأشرف اللقانى وياسين محمد.