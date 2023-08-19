حفل غنائي وورشة فنية للأطفال بمسرح 23 يوليو بالمحلة

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تنظيم العروض الفنية بمحافظة الغربية.

وشهد مسرح 23 يوليو بالمحلة، ليلة غنائية بمصاحبة فرقة كورال الأطفال، بقيادة المايسترو الفنان حسام الشريف.

بدأ الحفل بعزف للنشيد الوطني، فيما قدمت الفرقة الموسيقية باقة من الأغاني الوطنية والحماسية، بالإضافة لعدد من الأغاني الدينية، ومجموعة من أغاني عمالقة زمن الفن الجميل، من بينها: عليك صلاة الله، يا أغلى اسم في الوجود، ست الحبايب، صغيرة على الحب، والأقصر بلدنا.

قدمت الفعاليات ضمن برامج إقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش، حيث استمر مسرح 23 يوليو بإدارة وائل شاهين في عقد ورشته الفنية المجانية للأطفال في تعليم مبادئ الرسم، وقامت الفنانة سارة علاء بتدريب الأطفال المشاركين على كيفية استخدام الألوان والمبادئ الأساسية لرسم البورتريه، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا".

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