رئيس وزراء الهند يدعو مجموعة العشرين إلى الاستعداد للاستجابة لحالات الطوارئ الصحية

دعا رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، دول مجموعة العشرين إلى العمل على الاستعداد للاستجابة لأي حالات طوارئ صحية قادمة، على غرار وباء كورونا (كوفيد -19) الذي تسبب في فوضى بجميع أنحاء العالم.

وقال مودي في خطاب ألقاه عبر تقنية "الفيديو" أمام اجتماع وزراء الصحة لمجموعة العشرين في ولاية "جوجارات" الهندية - "دعونا نفتح ابتكاراتنا للصالح العام، دعونا نتجنب ازدواجية التمويل، دعونا نسهل التوافر العادل للتكنولوجيا، سيسمح ذلك لبلدان الجنوب بسد الفجوة في تقديم الرعاية الصحية، وسيقربنا خطوة واحدة من هدفنا المتمثل في تحقيق التغطية الصحية الشاملة".