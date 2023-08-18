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الجمعة 18 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس وزراء الهند يدعو مجموعة العشرين إلى الاستعداد للاستجابة لحالات الطوارئ الصحية

ناريندرا مودي
ناريندرا مودي
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دعا رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، دول مجموعة العشرين إلى العمل على الاستعداد للاستجابة لأي حالات طوارئ صحية قادمة، على غرار وباء كورونا (كوفيد -19) الذي تسبب في فوضى بجميع أنحاء العالم.

وقال مودي في خطاب ألقاه عبر تقنية "الفيديو" أمام اجتماع وزراء الصحة لمجموعة العشرين في ولاية "جوجارات" الهندية - "دعونا نفتح ابتكاراتنا للصالح العام، دعونا نتجنب ازدواجية التمويل، دعونا نسهل التوافر العادل للتكنولوجيا، سيسمح ذلك لبلدان الجنوب بسد الفجوة في تقديم الرعاية الصحية، وسيقربنا خطوة واحدة من هدفنا المتمثل في تحقيق التغطية الصحية الشاملة".

مجموعة العشرين رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي كورونا طوارئ صحية