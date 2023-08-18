الصحة العالمية: 8 ملايين شخص في أفغانستان يفقدون فرصة الحصول على المساعدة الصحية

حذرت منظمة الصحة العالمية من أنه بدون التمويل الكافي فإن 8 ملايين شخص في أفغانستان سيفقدون إمكانية الحصول على المساعدة الصحية الأساسية والتي من المحتمل أن تكون منقذة للحياة، كما لن يحصل 450 ألف مريض على سوى القليل من خدمات رعاية الإصابات المنقذة للحياة بما في ذلك عمليات نقل الدم.

وأشارت المنظمة الدولية - في تقرير اليوم /الجمعة/ - إلى أن ما يقدر بنحو 1.6 مليون شخص يعانون من حالات صحية عقلية لن يحصلوا إلا على القليل من استشارة الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، مؤكدة الأهمية الحاسمة لتكثيف الاستثمار في تقديم خدمات الرعاية الصحية في أفغانستان لا سيما في المناطق المحرومة، حيث تعاني البنية التحتية للرعاية الصحية من نقص حاد في الموارد وتظل معرضة للخطر بسبب استمرار الأزمة الإنسانية.

وأبرزت أنه وبعد عقود من عدم الاستقرار والتي تفاقمت بسبب الجفاف الشديد والكوارث الطبيعية، فإن أفغانستان تواجه حاليا أزمة إنسانية مطولة، حيث يعيش ملايين الأشخاص في حالة فقر أو لا يحصلون على الصحة والغذاء؛ مما يعرضهم لخطر شديد من سوء التغذية وتفشي الأمراض.

ونوه التقرير بأن ضعف النساء والفتيات ازداد بشكل أكبر، حيث يواجهن عقبات متزايدة في الحصول على الرعاية الصحية؛ بسبب الحظر المفروض على التعليم والمشاركة في القوى العاملة.

ولفتت المنظمة إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية المنقحة لأفغانستان لعام 2023 تكشف عن زيادة مقلقة في عدد الأشخاص الذين هم في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.