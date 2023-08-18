لحن لـ"محمد عبد الوهاب" في أغنية جديدة لمحمد حماقي

افتتح النجم محمد حماقي أغنيته "ده قلبي ده"، بـ "إهداء إلى روح موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب"، مشيراً إلى استخدامه جملة لحنية للموسيقار الراحل في الأغنية الجديدة.

وضمن حماقي في أغنيته، الجملة اللحنية التي جاءت في رقصة النجم الراحل رشدي أباظة في فيلم "الزوجة 13"، في مشهد احتفاله بعيد ميلاده وسط زوجاته السابقات.

وأغنية "ده قلبي ده" من ألحان محمد عبد الوهاب، أحمد إبراهيم ومن كلمات أمير طعيمة وتوزيع تميم، وهذه الأغنية هي الرابعة من ألبوم محمد حماقي الجديد إذ طرح سابقا "ليمون نعناع" و"حبيت المقابلة" و"مش كفاية فراق".