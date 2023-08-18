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الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

لحن لـ"محمد عبد الوهاب" في أغنية جديدة لمحمد حماقي

النجم محمد حماقي
النجم محمد حماقي
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افتتح النجم محمد حماقي أغنيته "ده قلبي ده"، بـ "إهداء إلى روح موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب"، مشيراً إلى استخدامه جملة لحنية للموسيقار الراحل في الأغنية الجديدة.

وضمن حماقي في أغنيته، الجملة اللحنية التي جاءت في رقصة النجم الراحل رشدي أباظة في فيلم "الزوجة 13"، في مشهد احتفاله بعيد ميلاده وسط زوجاته السابقات.

وأغنية "ده قلبي ده" من ألحان محمد عبد الوهاب، أحمد إبراهيم ومن كلمات أمير طعيمة وتوزيع تميم، وهذه الأغنية هي الرابعة من ألبوم محمد حماقي الجديد إذ طرح سابقا "ليمون نعناع" و"حبيت المقابلة" و"مش كفاية فراق". 

موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب محمد حماقي عيد ميلاده حبيت المقابلة الزوجة 13 أغنية جديدة